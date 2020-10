Es war eine Zitterpartie. Schließlich wurde das Fachkräfte-Stipendium doch für weitere zwei Jahre über die Corona-Krise hinaus verlängert. Die Unterstützung hilft vor allem auch Spätberufenen, die in die Pflege wechseln wollen. In Salzburg ist der Anteil an Pflegeberufen bei den Stipendien-Beziehern besonders hoch.