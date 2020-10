Höchst interessanter Auftakt an Tag zwei bei den bett1HULKS Indoors in Köln: Auf dem Centre Court prallen Paris-Achtelfinalist Daniel Altmaier und der Schweizer Qualifikant Henri Laaksonen aufeinander. Hier können Sie im Livestream (oben) die Partie verfolgen. (Hier gibt es die aktuellen Wett-Quoten!). Das Spiel läuft bereits, der erste Satz ging an den Favoriten mit 6:3.