In Corona-Zeiten kann die beliebte Lange Nacht der Forschung dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Die Veranstalter sagten das Event aber nicht ab, sondern verlegten das gesamte Programm kurzerhand ins Internet. Auch burgenländische Bildungseinrichtungen bieten nun unter www.langenachtderforschung.at ein spannendes Programm für Wissenschaftsinteressierte. Christian Heschl, Studiengangsleiter an der FH Burgenland, erklärt etwa neueste Forschungsergebnisse des „Centers for Building Technology“ rund um die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.