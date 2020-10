Jedes Jahr steigt die Zahl der Bewerber und jedes Jahr bleiben die Veranstalter vom Grazer Kleinkunstverein Hin & Wider hart und lassen nur 18 Kandidaten an den Start. Das bedeutet, das in den drei Vorrunden, also am 21. 22. und 23. Oktober, jeweils sechs Künstler, Duos oder Gruppen gegeneinander in den Ring steigen. Eine Jury kürt daraus fünf bis sechs Finalisten, die dann am Samstagabend (24. 10.) um die so begehrten wie schrägen Trophäen - den E-Kleinkunstvogel und den „Steirerkrone“-Publikumsvogel - rittern. Am Sonntag folgt dann noch das beliebte Schaulaufen mit einem Best-of der vorangegangenen Tage.