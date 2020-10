In den vergangenen Tagen schlugen noch unbekannte Täter gleich in zwei Einfamilienhäusern zu. In einem Haus in einer Wohnsiedlung in Raiding konnten die Diebe auf ihrer Beutetour über tausend Euro einstecken. In einem Wohnhaus in Neudörfl bemerkten die Besitzer nach einem Einbruch ebenfalls das Fehlen von Bargeld. Auch hier ist ein Schaden von knapp 2000 Euro entstanden.