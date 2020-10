Tief reiht sich an Tief

Doch die Tiefs geben sich in dieser Woche quasi die Klinke in die Hand - denn schon am Donnerstag zieht das nächste von Italien herein, dichte Wolken und Regenschauer wird es wohl in weiten Teilen Österreichs geben - und auch punkto Temperaturen sollte man seine Erwartungen besser zurückschrauben - „mehr als drei bis zwölf Grad gibt es nicht“, so die Wetterexperten. „Normalerweise belaufen sich die Höchstwerte jetzt Mitte des Monats in den Landeshauptstädten auf um oder etwas über 15 Grad“, erklärt Spatzierer.