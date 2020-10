Im deutschen Bundesland Hessen haben Umbauarbeiten an einer Autobahn den Zorn von Umweltschützern ausgelöst. Am Dienstag besetzten zahlreiche Klimaaktivisten eine Autobahnbrücke auf der A3, zehn Menschen seilten sich aus Protest von der Brücke ab, weshalb die Polizei die Autobahn in beiden Richtungen sperrte. Infolgedessen kam es am Stauende zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem mindestens ein Mensch schwer verletzt wurde.