Die Kritik der Ischgl-Kommission am Corona-Krisenmanagement des Landes Tirol war am Montag auch in Richtung Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegangen - konkret betraf es das Thema Kommunikation bei der Verhängung der Quarantäne über Ischgl und St. Anton. Kurz betonte am Dienstag, dass alle Entscheidungen zwischen den Gesundheitsbehörden und der Bundesregierung abgestimmt und auch transparent gewesen seien. Daran zweifelt unter anderem SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie schließt nicht aus, auch einen U-Ausschuss auf Bundesebene mit der Sache zu befassen. Denn was in Ischgl passierte, sei „skandalös“ gewesen. Die NEOS hingegen zitieren am Mittwoch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für eine Dringliche Anfrage ins Parlament.