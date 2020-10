Spioniert Amazon seine Angestellten aus?

Neben der Lohnpolitik kritisiert Akman auch die jüngsten Enthüllungen über die Bespitzelung von Amazon-Beschäftigten und Versuche, Gewerkschaften mit Geheimdienstmethoden aus den Betrieben fernzuhalten. „Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Die Beschäftigten sind kein Freiwild“, so Akman. Gewerkschaften aus 15 europäischen Ländern hatten in den vergangenen Tagen von der EU-Kommission gefordert, eine Untersuchung über entsprechende, möglicherweise illegale Tätigkeiten von Amazon gegen Beschäftigte in Europa einzuleiten. 37 Europaabgeordnete haben sich in einem offenen Brief an Amazon-Chef Jeff Bezos gewandt und ihn zu einer Kursänderung aufgefordert.