Österreichisches „Know-How“ für den Weltmarkt

Aber nicht nur bei der Errichtung der Windräder sichert die Windkraft Arbeitsplätze und schafft laufend neue. 180 Firmen erzeugen beinahe jeden Teil eines Windrades hier in Österreich. Die Zulieferbranche arbeitet hauptsächlich für den Weltmarkt und steigert mit einem Umsatz von 400 Mio. Euro zusätzlich die Wertschöpfung. Tausende Menschen arbeiten bereits in ganz Österreich in der Zuliefer- und Dienstleistungsbranche. Auch in Kärnten erzeugen Firmen Windradteile. So stellt die Firma Geislinger in Bad St. Leonhard Kupplungen für Windräder am Meer her und ist damit international sehr erfolgreich.