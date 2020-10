„Mein Dank gebührt den drei Herren. Künftig soll jeder Niederösterreicher die Nummer der Hotline in seinem Adressbuch haben. Denn man kommt schnell in eine Situation, wo ein hilfloses Tier rasche Hilfe benötigt. Auch Einsatzkräfte vor Ort brauchen manchmal entsprechende Unterstützung“, meint Landesrat Waldhäusl. Die professionellen Helfer am anderen Ende der neuen Leitung stehen 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr für eine rasche und kompetente Auskunft zur Verfügung.