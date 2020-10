In 80 Ländern übertragen

Die Veranstaltung in der Duna-Arena ohne Zuschauer in der Halle soll in mehr als 80 Ländern übertragen werden. Die Grenzen zu Ungarn sind derzeit zwar corona-bedingt geschlossen, für die ISL gibt es aber in einer „Blase“ eine Ausnahmegenehmigung. Zwei negative Corona-Tests vor der Anreise, weitere unmittelbar nach der Ankunft, 48 Stunden danach und jeden weiteren fünften Tag sind gefordert. Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern. Nach dem Budapester Semifinale von 19. bis 22. November ist für Dezember in Tokio eine Finalveranstaltung angedacht.