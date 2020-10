Was war das für ein Wahlsonntag? Jubel, Trubel, Heiterkeit im Lager SPÖ, die in der Bundeshauptstadt nach wie vor die Zügel in der Hand hat. Bürgermeister Michael Ludwig kann sich nun aussuchen, mit wem er in die nächste Amtszeit geht. Abseits von Koalitionsvarianten wird freilich auch über die Zukunft des rechten Lagers diskutiert. Der Absturz der FPÖ ist gravierender als erwartet, Strache wird es nicht in den Landtag schaffen.