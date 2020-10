„Normalerweise belaufen sich die Höchstwerte jetzt Mitte des Monats in den Landeshauptstädten auf oder etwas über 15 Grad“, so der Meteorologe. „Noch hält der Oktober bei einem knappen Plus, die milden ersten Tage des Monats machen sich hier noch bemerkbar.“ Die aktuelle Temperaturabweichung von +0,6 Grad wird sich aber in den nächsten Tagen ins Minus kehren.