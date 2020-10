Laut macrumors.com sollen das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro bereits ab dem 23. Oktober für 799 bzw. 999 Dollar erhältlich sein, die Mini- und Max-Variante sollen am 13. bzw. 20. November folgen und mit 699 und 1099 Dollar zu Buche schlagen (jeweils Einstiegspreis). Ob die Gerüchte stimmen, zeigt sich traditionell am Ende des Livestreams. Die Europreise und detaillierte Hardware-Spezifikationen dürften indes erst am Mittwoch bekanntgegeben werden.