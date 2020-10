Die Städte in Österreich wachsen, die sogenannten „Speckgürtel“ weiten sich immer mehr aus, was man besonders in Wien gut beobachten kann. Doch auch für den Rest von Österreich liegen alarmierende Zahlen vor. So führt unser Land im Europavergleich, was die Versiegelung von Boden betrifft: Laut Umweltbundesamt wird täglich eine Fläche von 12,9 Hektar Boden neu verbaut. Dieser stetig steigende Verbrauch von Boden bedeutet nicht nur die Gefährdung der heimischen Lebensmittelversorgung und zahlreicher Arbeitsplätze. Er hat auch fatale Auswirkungen auf die Umwelt. Experten fordern Maßnahmen gegen diese bedenkliche Entwicklung, und auch unseren Lesern bereitet dieses Thema Sorgen, wie sich nicht nur durch zahlreiche Rückmeldungen auf unsere Aktion „Wir verändern die Stadt“, sondern auch in vielen Nachrichten und Kommentaren zeigt. Was sagen Sie zu dieser Problematik? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!