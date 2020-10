Gespräche am Abend sollen Klarheit schaffen

Auch darüber werde man am Abend sprechen, meinte Höbart. Ob es dazu bereits eine Entscheidung geben wird, ließ er offen. Ebenso wenig gab es Informationen über Ort und Zeit des Treffens. Bezirksrat könnte Strache in einem der Bezirke werden, in denen das Team HC mehr als fünf Prozent erreichte, etwa in Favoriten, Floridsdorf oder Donaustadt.