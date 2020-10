80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher geben an, dass ihnen ein aktiver Klima- und Umweltschutz wichtig ist. Welche Maßnahmen in dieser Hinsicht wirksam sind, ist oft allerdings nicht so klar. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Allianz Gruppe in Österreich mit 1500 Befragten zum Einfluss von Geld- und Finanzströmen auf den Klimawandel.