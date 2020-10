LiDAR an Bord

Als weitere Neuerungen sollen die Smartphones zudem über einen sogenannten LiDAR-Scanner verfügen, also über einen Laser, der es in Kombination mit Kamera- und Bewegungssensordaten ermöglicht, detaillierte dreidimensionale Informationen der Szene zu erstellen. Nützlich ist dies vor allem für sogenannte Augmented-Reality-Anwendungen.