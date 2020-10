Es liege an SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig, die NEOS zu Gesprächen einzuladen. „Wir sind jedenfalls bereit, Verantwortung zu übernehmen“, bekräftigte Wiederkehr. In Verkehrsfragen, so betonte er, werde man eine „sehr konstruktive Haltung“ einnehmen. Bei diesem Thema war es zuletzt verstärkt zu Unstimmigkeiten zwischen Rot und Grün gekommen.