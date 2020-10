Herbstplatte

In ihren besten Momenten erinnern diese Stücke nun an große britische Pop-Alben der 70er Jahre - an die junge Kate Bush etwa, an Van Morrison oder an Nick Drakes zart streicherverzierten Folk-Jazz (vor allem in „Maybe I Dreamt It“). Dass die ähnlich hoch veranlagte englische Songwriterin Laura Marling zuletzt beim Kritikerlob an ihr vorbeigezogen ist, muss Katie Melua daher nicht grämen. Jetzt ist ihr eine Herbstplatte geglückt, die Herzschmerz-Kitsch außen vor lässt (vom etwas zu pathetischen „Heading Home“ mal abgesehen) und eine positive künstlerische Zwischenbilanz zieht.