Mit seinem Dreierpack für Norwegen im Nations-League-Spiel gegen Rumänien hat Super-Knipser Erling Haaland seine imposante Torshow fortgesetzt - und so ganz nebenbei Topklub Real Madrid in Alarmbereitschaft versetzt. Die Spanier haben mit so einer enormen Leistungsexplosion offenbar nicht gerechnet. Zudem sorgt ein Foto des Angreifers für Wirbel.