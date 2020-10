Im Februar gründete Thomas W. seine Firma, ab dem 15. Februar stellte er eine Mitarbeiterin an. Dann kam der bundesweite Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Für den Jungunternehmer ein schwerer Schlag. Erleichtert war er, als von der Regierung die Corona-Kurzarbeit geschaffen wurde. Er meldete die Angestellte im April, rückwirkend mit 1. März, zur Kurzarbeit an. Aus allen Wolken fiel Herr W. jedoch, als er kürzlich ein Schreiben des AMS erhielt. „Nun soll ich den Betrag für die Kurzarbeit von 5534 Euro zurückzahlen, da meine Angestellte vor dem 1. März nicht einen ganzen Monat angestellt war. Das kann ich mir nicht leisten“, wandte er sich verzweifelt an die Ombudsfrau.