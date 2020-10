Die heimischen Entsorgungsbetriebe warnen davor, dass durch fehlendes Recycling von Elektroschrott viele Rohstoffe verloren gehen. „In alten Elektrogeräten verstecken sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Aluminium, Kupfer und Gold, die recycelt werden können“, so die Präsidentin des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe, Gaby Jüly, am Dienstag. Elektroschrott müsse daher unbedingt in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden und dürfe „auf keinen Fall im Restmüll landen“.