„Hommage an Audrey Hepburn“

Während Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw berühmt dafür war, in Manolo Blahniks durch New York zu stöckeln, habe Lily Collins Fields zufolge darauf bestanden, Schuhe des französischen Designers Christian Louboutin zu tragen, auch wenn die Pflastersteine in Paris nicht wirklich für die roten Sohlen geeignet sind. Wer in der Hauptstadt der Mode schon einmal so ein Paar erworben hat, bekommt die Warnung mit auf den Weg, dass die Sohle sich draußen recht schnell abnützt.