„Unglaublicher Kämpfer“

Und einer davon hat bereits richtig Spuren hinterlassen: Goalgetter Denis Omerovic. Der 27-Jährige, der von Red Star Penzing in die Gebietsliga wechselte, ist für den Trainer schon jetzt ein echter Goldgriff. „Denis ist ein unglaublicher Kämpfer, der sehr körperbetont spielt.“ Und vor allem weiß, wo das Tor steht. Mit sechs Treffern hat der Stürmer maßgeblichen Anteil am Marienthaler Erfolgslauf und spielte auch zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg über Leopoldsdorf erneut stark auf. „Deswegen haben wir ihn ja letzten Endes hierher geholt“, schmunzelt der Trainer, der trotz des Traumstarts die Kirche weiter im Dorf lassen will.