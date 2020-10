Auf Tour wird Nena wohl erst im Frühjahr 2021 gehen. In der Corona-Zeit hatte sie spontan Picknick-Konzerte gegeben und vor Autos gespielt. Unterkriegen lassen wollte sie sich von der Pandemie nicht. „Mich hat jede Krise in meinem Leben eher beflügelt. Nun stecken wir alle gemeinsam in einer tiefen Krise, wie wir es in der Form noch nie erlebt haben. Wir sind liebende und soziale Wesen. Das ist unser Ursprung. Lasst uns jetzt zusammenkommen und uns darüber austauschen, wo wir als Menschenfamilie hinwollen und was wir dafür tun können. Es geht um alles.“