Willkommen zu eurem „PUSH“-Update um 10 Uhr. Trump ist offiziell negativ und will gleich jeden in seinem Publikum küssen - und das zehn Tage nach seinem positiven Corona-Test. Außerdem gibt es endlich eindeutige, wissenschaftliche Ergebnisse: So ähnlich werden sich Paare, die lange zusammen sind. Jakob Glanzner hat die wichtigsten Infos für euren Dienstag jetzt im krone.tv-Infomagazin.