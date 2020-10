So habe die 39-Jährige „viele Dinge in Amerika gemacht, die ihr als Royal strikt verboten waren“ - und das alles habe ihr Ehemann Prinz Harry geduldet, ist sich Lady Colin Campbell sicher. So habe sich Meghan vor allem in politische und kommerzielle Angelegenheiten eingemischt, um den Bruch mit der Königsfamilie vorzubereiten.