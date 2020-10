Mit 700 Metern Seehöhe ist Redlschlag die höchstgelegene Ortschaft im Burgenland. Auch sportlich ist die Mannschaft in der 2. Klasse Süd A im Moment das Höchste der Gefühle. In den ersten sechs Runden holte man das Punktemaximum, am Wochenende gab es mit einem 1:5 in Wiesfleck den erstem Dämpfer der Saison.