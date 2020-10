James hatte am Sonntag in der „Bubble“ in Orlando die NBA-Trophäe mit den Los Angeles Lakers nach einem 4:2 in der Finalserie gegen Miami Heat geholt. Der 35-Jährige hatte in seiner Karriere davor bereits zwei Meisterschaften mit Miami sowie eine mit den Cleveland Cavaliers gewonnen. James setzt sich als eine der treibenden Kräfte in der Liga auch immer wieder gegen Rassismus ein und rief die US-Bürger auf, in der anstehenden Wahl des Präsidenten wählen zu gehen.