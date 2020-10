„Angemessene Gebühren“

Auch in seiner dritten Richtlinie stichelt Microsoft gegen Apple. Dort schreibt der Konzern, dass er keine Apps von seinem Store ausschließen bzw. blockieren werde, bloß weil deren Entwickler für die Abwicklung von In-App-Käufen möglicherweise ein anderes Zahlungssystem verwendeten. In Richtlinie vier betont Microsoft zudem, dass in seinem App-Store „angemessene Gebühren“ erhoben würden. Kern des Streits zwischen Apple und Epic Games waren vor allem die Provisionen in Höhe von 30 Prozent der Umsätze.