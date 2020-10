Auseinandersetzung endet mit einem Vergleich

2015 blieb wieder nur der Gang zu Gericht. Jetzt ist laut AK der Streit beigelegt. Die Gemeinde zahle in einem Vergleich gegen Rückgabe der Grundstücke noch einmal pauschal eine Million Euro, heißt es. AK-Präsident Erwin Zangerl zeigt sich zufrieden, merkt aber an: „Es war ein unnötig in die Länge gezogener Rechtsstreit.“