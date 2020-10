Der Negativ-Trend setzt sich weiter fort. Nach 979 Neuinfektionen am Vortag haben am Dienstag (Stand 9.30 Uhr) österreichweit wieder mehr als 1000 neue Fälle in Österreich registriert werden müssen - exakt 1028 Neuinfizierte wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Im Vergleich zum Dienstag der Vorwoche mit 923 Neuinfektionen entspricht das einmal mehr einer leichten Steigerung. Die meisten neuen Fälle gab es in der Bundeshauptstadt.