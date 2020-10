Tag zwei bei den bett1HULKS Indoors in Köln: Nach dem Spiel zwischen Paris-Achtelfinalist Daniel Altmaier und dem Schweizer Qualifikant Henri Laaksonen treffen in der zweiten Partie nach 14 Uhr Kroatiens ehemaliger US-Open-Sieger Marin Cilic (8) und der US-Amerikaner Marcos Giron aufeinander. Der Litauer Ricardas Berankis sagte wegen einer Verletzung am Nachmittag ab. Giron springt als Lucky Loser der Qualifikation ein. Die Partie gibt’s HIER im Livestream! (Hier gibt es die aktuellen Wett-Quoten!)