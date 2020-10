Papa Robert hielt sich unterdessen diplomatisch aus diesem Gespräch heraus und sagte: „Ich habe nichts gesagt, was guckst du mich denn an? Ist doch deine Mutter.“ Die beiden Geiss-Damen einigten sich schließlich darauf, dass es wahrscheinlich nur an der unterschiedlichen Perspektive im Video liege, dass die Figuren unterschiedlich erscheinen. „Okay, beim nächsten TikTok stehe ich vorne“, erklärte Carmen versöhnlich.