Aufschlag Polmans. Es entspinnt sich eine powervolle Rallye, die beiden Kontrahenten jagen sich gegeneitig über den Platz und darüber hinaus. Dann drängt Polmans Hurkacz in die Ecke, der reagiert mit einem Notschlag. Der ans Netz gestürmte Polmans spielt den Vorhand-Stop, Hurkacz erläuft ihn. Es erfolgt der erwartungsgemäßige Lob, Hurkacz reagiert zirkusreif mit dem „Tweener“, also mit dem Ball durch die Beine. Polmans volleyiert ab, Hurkacz erläuft auf diesen Stop, Polmans spielt wieder den Lob. Noch einmal läuft Hurkacz nach hinten, noch einmal packt er den Tweener aus. Sensationell! Dann ist er aber gegen Volley-Stop von Polmans machtlos. Staunen Sie am besten slebst!