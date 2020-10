„Verantwortung, anderen zu helfen“

Unterstützung von Shiffrin für ihre Teamkolleginnen im US-Team gibt es laut Vonn nicht. „Ich denke, als professioneller Athlet und - insbesondere als ‘bester aller Zeiten‘ - hat man die Verantwortung, anderen zu helfen. Man ist in einer Rolle, in der man so viele Leute positiv beeinflussen könnte, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so ausgenutzt wird, wie es sein könnte“, so die ehemalige Ski-Dominatorin über den neuen Superstar in der Szene. Die USA haben seit Jahren ausgezeichnete Spitzenläuferinnen, in der Breite fehlt es jedoch an Qualität. Dafür macht Vonn unter anderem auch Shiffrin verantwortlich.