Am Heuplatz wird ein neuer Raum der Begegnung geschaffen. Aus diesem Grund soll in den nächsten Wochen auch der Radweg vor der Kaffeewerkstadt verlegt werden. „Im Winter werden heuer auch in Klagenfurt mehr Gastgärten zugelassen, damit coronabedingt viel im Freien passieren kann“, sagt der Klagenfurter Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler. Künftig sollen die Besucher der City-Arkaden nämlich auch vor dem Einkaufszentrum flanieren können.