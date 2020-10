US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Covid-19-Erkrankung seine Wahlkampfreisen wieder aufgenommen. Den Auftakt macht Trump in Florida - einem potenziell entscheidenden Bundesstaat für die Wahl am 3. November. Für die Tage darauf stehen Pennsylvania, Iowa und North Carolina auf dem Programm. Sein Leibarzt gab am Montagabend MESZ bekannt, dass Trump negativ auf das Virus getestet worden sei. Nun ist belegt, was Trump schon vor Tagen behauptet hatte, nämlich, dass er nicht mehr ansteckend sei. Wohl aus diesem Grund verzichtete Trump auf eine Maske, als er mit der Air Force One gen Florida startete.