Eine Fahrt ins Geschichtsbuch! Das war der Husarenritt des steirischen Downhillers David Trummer in Leogang zu WM-Silber - dem ersten Edelmetall eines Österreichers in diesem Bewerb. „Beim Warten auf die restlichen Fahrer war ich nervöser als am Start“, lacht der 26-jährige Gnaser. Da war er schon am Weg nach Marburg zum Weltcup. „Das ist stressiger als die WM, aber das passt schon.“ Bereit für neue Glanzmomente und den ersten Podestplatz...