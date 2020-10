In den frühen Montagmorgenstunden waren ein 38-jähriger und ein 36-jähriger Einheimischer gerade mit Aushubarbeiten in einer Baugruppe in Hüttau beschäftigt, als der Unfall passierte: Die Greifzange - der Aufsatz des Baggers - blieb hängen und rutschte auf den Fuß des 36-Jährigen. Verletzt wurde der Mann ins Unfallkrankenhaus Schwarzach gebracht.