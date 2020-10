„How much is the fish?“ (auf Deutsch: Wie viel kostet der Fisch?), fragte 1998 die deutsche Techno-Kapelle Scooter und landete damit einen Welthit. Warum, das weiß ob des Texts ohne Sinn eigentlich niemand. Genauso werden sich EU-Bürger fragen, warum Frankreich und Großbritannien sich in Fragen der Fischerei nicht annähern können? Die Fischindustrie steuert nicht einmal ein Prozent zur Gesamtwirtschaft beider Länder bei.