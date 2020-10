Nach dem Austritt von ATP-Spielerrats-Präsident Novak Djokovic, der eine neue Spielervereinigung für Tennis-Profis gründen will, hat die ATP am Montag vier neue Mitglieder im Players-Council verkündet. Mit Andy Murray, Felix Auger-Aliassime, Jeremy Chardy und John Millman sind vier neue Namen in dem Rat. Sie ersetzen neben Djokovic die ebenfalls zurückgetretenen John Isner, Vasek Pospisil und Sam Querrey