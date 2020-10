Kickl schmerzt der „enorme Verlust an Vertrauen“

Und was sagt eigentlich Herbert Kickl, Chefstratege und Hofers Widerpart in Ausrichtungsfragen, zu alledem? Er, der abgesehen von Kunasek (Haimbuchner soll keinerlei Interesse haben) die wahrscheinlichste Chef-Alternative zu Hofer wäre, machte seinem Ärger via Facebook Luft: Der „enorme Verlust an Vertrauen“ schmerze ihn „unendlich“, die FPÖ habe sich selbst besiegt.