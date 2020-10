An die 40 Personen arbeiten laufend, auch am Wochenende, am Contact Tracing im Tennengau. „Leider müssen wir feststellen, dass es oft keine genauen Angaben zu den Kontakten gibt. Das erschwert uns die Sache enorm“, fügt Fürst hinzu. Er schätzt, dass zehn bis 15 Prozent keine vollständigen Angaben machen. Fürst verweist aber darauf, dass diese Zahl nur eine Vermutung ist. Auch die kleinsten Fehler bei den Angaben verzögern die Suche nach den Kontakten zum Teil schon stark. „Da reicht schon ein falsch geschriebener Name“, so Fürst. So kann es beim Erfassen der Kontakte von nur einer Person bis zu acht, neun Stunden dauern. Sind die Angaben richtig und vollständig, können die Kontakte binnen einer Stunde gefunden und kontaktiert werden. „Wir können nur ersuchen, dass so angegeben wird, wie es ist“, appelliert Fürst. Derzeit befinden sich im Tennengau 500 Personen in Quarantäne.