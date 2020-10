Nicht erst seitdem sich - wie berichtet - vergangenes Wochenende drei Häftlinge durch ein Loch in der Fassade der Justizanstalt Graz-Karlau abseilten, wird über die Sicherheit unserer Gefängnisse diskutiert. Am Montag stand bei österreichweiten Razzien in allen Anstalten die Ausbruchswahrscheinlichkeit auf dem Prüfstand.