Nach sechs sieglosen Spielen zum Saisonstart und einem peinlichen Auftreten bei der 26:33-Abfuhr am Samstag bei Bärnbach/Köflach hatten Klub-Ikonen in der Montag-„Krone“ die Arbeitsweise des Trainers kritisiert. „Dass er die Spieler in den Medien dermaßen kritisiert, halte ich nicht für den richtigen Stil. Das Draufhauen ist nicht leistungsfördernd“, hatte Gerry Gabl gemeint. „Die Spieler akzeptieren ihn anscheinend nicht mehr wirklich. Er macht sie oft zur Sau, da fehlt wohl das Fingerspitzengefühl“, hatte Andreas Ascherbauer gesagt. Montagabend wurde Krnjajac, der die Linzer im Februar 2019 von Zoltan Cordas übernommen und in letzter Sekunde zum Klassenerhalt geführt hatte, entlassen.