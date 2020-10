Ein 80-jähriger Mann aus dem Salzburger Flachgau, der am vergangenen Samstag aus einem brennenden Wohnwagen auf einem Campingplatz in Seekirchen gerettet worden war, ist im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer an der Küchenzeile des Wohnwagens im Bereich des Gasherdes ausgebrochen sein.