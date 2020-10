Mit all diesen Dämonen hatte Woodkid trotz seiner großen Erfolge zu kämpfen. „Ich habe eigentlich von gar nichts eine Ahnung. Ich probiere mich aus und meist geht das gut. Ich bin unsicher, aber auch voller Hoffnung und das verpacke ich auf den Songs in Metaphern.“ So wie etwa in der im Frühling erschienenen Comeback-Single „Goliath“, in der er unterschiedliche Machtverhältnisse auf mythologische Art und Weise in Szene setzt. „Den Kampf David gegen Goliath kannst du in so viele Felder transferieren. In die Klima- und Umweltdiskussion, im politischen Diskurs oder im Sinne der Informationstechnologie, die uns zu überrollen scheint. Wir sind scheinbar umgeben von monströsen, unbesiegbaren Riesen, aber das stimmt nicht. Wirft man den ersten Stein, dann kann man kulturell viel verändern. Man muss die Dinge aus den richtigen Beweggründen machen.“ „S16“ steht für Schwefel und seine Ordnungszahl im chemischen Periodensystem, dient aber nur als Überbegriff. Es geht um das sich ändernde Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine, um kollektive und individuelle Verantwortung, um das Realisieren der wahren Bezugsgrößen in dieser Gesellschaft.